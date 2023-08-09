Путин провел встречу с тверским губернатором Руденей

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Тверской области Игорем Руденей. В ходе беседы господин Руденя пообещал главе государства, что регион будет полностью газифицирован к 2026 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин (слева) и Игорь Руденя

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин (слева) и Игорь Руденя

Фото: пресс-служба президента РФ

«До 2026 года у нас будут газифицированы все муниципальные образования, 100% по области: и в каждом районе, в каждом областном центре будет проведен газ»,— сообщил глава области (цитата по сайту Кремля).

На данный момент, согласно данным областных властей, уровень газификации Тверской области составляет 68%, к концу 2024 года он должен вырасти как минимум до 73%.

Кроме того, Игорь Руденя доложил Путину о социально-экономическом развитии региона, а также рассказал о ходе строительства важных объектов. Глава региона сообщил о завершении перечисления региональных выплат мобилизованным гражданам. «Мы завершили все выплаты по мобилизованным, которые были со стороны области. Объем тут у нас составил более 615 млн рублей»,— отметил тверской губернатор.

В ходе беседы с президентом губернатор уточнил, что на 2024 год запланировано окончание работ по строительству северного обхода Твери. Также была затронута тема медицинского обеспечения в области. Глава региона отметил, что в этом году в регионе заработают четыре детские поликлиники, будет сдан новый корпус больницы, а также ведутся работы по возведению крупной районной больницы в Бежецке.

Александр Кислов