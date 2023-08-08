The Times: «Челси» грозит штраф или снятие очков в АПЛ из-за выплат офшорам

Английская премьер-лига (АПЛ) инициировала расследование в отношении лондонского футбольного клуба «Челси» за нарушение финансового fair-play (FFP), когда командой еще владел Роман Абрамович. Клубу грозит штраф или снятие очков в чемпионате, сообщает The Times.

Издание уточняет, что нарушения АПЛ усмотрело в платежах «Челси» шести офшорным компаниям. Нарушением FFP в данном случае являются выплаты контрагентам, не указанным в документации «Челси». В конце июля UEFA оштрафовал за это команду на €10 млн.

Как разъясняет The Times, на протяжении всего периода, когда клубом владел господин Абрамович, финансовая экосистема «Челси» в значительной степени зависела от офшорных платежей между клубом и несколькими взаимосвязанными компаниями.

В 2022 году в ходе переговоров о продаже «Челси» предпринимателю Тодду Бёли выяснилось, что Роман Абрамович финансировал команду, выдавая ей беспроцентные и, как тогда казалось, невозвратные кредиты. В качестве заемщика выступала материнская компания «Челси» Fordstam Ltd, кредитора — зарегистрированная на острове Джерси (офшор, являющийся владением Британской короны, однако не входящий в состав Великобритании) Camberley International Investments. Общая сумма кредитов достигла в 2022 году 1,5 млрд фунтов стерлингов.

Кроме того, по информации The Times, АПЛ расследует возможные выплаты клуба отцу датского защитника Андреаса Кристенсена. Ранее в СМИ сообщалось, что клуб нанимал отца защитника для скаутинга футбольных талантов.

Эрдни Кагалтынов