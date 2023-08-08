Умерла актриса Юлия Борисова

В Москве в возрасте 98 лет умерла Юлия Борисова, актриса Театра имени Вахтангова. Имеет звания Герой социалистического труда, народной артистки СССР, является лауреатом Государственной премии России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юлия Борисова в 2012 году

Фото: Вячеслав Прокофьев, Коммерсантъ Юлия Борисова в 2012 году

Фото: Вячеслав Прокофьев, Коммерсантъ

«Юлия Константиновна Борисова умерла сегодня в больнице, где находилась около года в отдельной палате под присмотром врачей. Последняя воля актрисы — никаких прощаний в театре не делать, только в семейном кругу. Борисова будет похоронена на Новодевичьем кладбище», — сказал ТАСС директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок.

Юлия Борисова родилась 17 марта 1925 года. Она окончила Высшее театральное училище имени Б. В. Щукина. С 1947 года госпожа Борисова служила в Театре имени Вахтангова. За свою карьеру она исполнила более 60 театральных ролей. Среди них — роль принцессы Турандот в одноименном спектакле по пьесе Карло Гоцци, Настасьи Филипповной в инсценировке романа Федора Достоевского «Идиот», Клеопатры в «Антонии и Клеопатре» (Уильям Шекспир) и другие. Роль Настасьи Филипповны госпожа Борисова также исполнила в экранизации «Идиота» режиссера Ивана Пырьева.