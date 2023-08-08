Умерла актриса Юлия Борисова

В Москве в возрасте 98 лет умерла Юлия Борисова, актриса Театра имени Вахтангова. Имеет звания Герой социалистического труда, народной артистки СССР, является лауреатом Государственной премии России.
Юлия Борисова в 2012 году
Фото: Вячеслав Прокофьев, Коммерсантъ
«Юлия Константиновна Борисова умерла сегодня в больнице, где находилась около года в отдельной палате под присмотром врачей. Последняя воля актрисы — никаких прощаний в театре не делать, только в семейном кругу. Борисова будет похоронена на Новодевичьем кладбище», — сказал ТАСС директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок.
Юлия Борисова родилась 17 марта 1925 года. Она окончила Высшее театральное училище имени Б. В. Щукина. С 1947 года госпожа Борисова служила в Театре имени Вахтангова. За свою карьеру она исполнила более 60 театральных ролей. Среди них — роль принцессы Турандот в одноименном спектакле по пьесе Карло Гоцци, Настасьи Филипповной в инсценировке романа Федора Достоевского «Идиот», Клеопатры в «Антонии и Клеопатре» (Уильям Шекспир) и другие. Роль Настасьи Филипповны госпожа Борисова также исполнила в экранизации «Идиота» режиссера Ивана Пырьева.