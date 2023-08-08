В Геленджике турпоток за год вырос на 12%

В Геленджике по итогам июля отдохнули свыше 1 млн человек, что на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года (+111 тыс. человек). Об этом сообщила пресс-служба администрации города-курорта.

«Единовременно на курорте находится более 97 тыс. туристов. Заполняемость крупных санаторно-курортных предприятий превышает 100% (с учетом дополнительных мест)»,— говорится в сообщении.

С начала года город посетили 2,2 млн человек. Загрузка пансионатов и домов отдыха выросла на 10% — до 96%. Гостиницы и отели заполнены на 94%, базы отдыха — на 85%. Доля бронирований в августе достигает 86,8%, в сентябре 72,7%, октябре — 54,8%.

Анастасия Донскова

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