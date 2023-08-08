С администрации Уфы взыскали ущерб за ДТП из-за ямы на дороге

Верховный суд Башкирии взыскал с администрации Уфы около 224 тыс. руб. в пользу Ильдуса Миннигулова, чей автомобиль получил повреждения, попав в яму на Сельской Богородской улице в декабре 2022 года. В исковых требованиях к ГУП «Уфаводоканал» и МБУ «Служба по благоустройству Калининского района» заявителю было отказано.

Как следует из материалов дела, вечером 12 декабря 2022 года господин Миннигулов, управляя Ford Focus, наехал на яму длиной 1,6 м, шириной 1,2 м и глубиной 45 см. Недалеко от места ДТП, отмечено в решении суда, «Башкирская генерирующая компания» проводила работы по замене трубопровода. Несмотря на уведомления мэрии об устранении провала, который был выявлен еще до факта ДТП, ни ГУП «Уфаводоканал», ни «Служба по благоустройству Калининского района» ремонтные работы не выполнили. В частности, «Уфаводоканал» сообщил мэрии, что под провалом нет труб предприятия.

Вынося решение, суд отметил, что согласно ст. 210 ГК РФ «ответственность за надлежащее и безопасное содержание имущества несет собственник», а так как участок, где произошла авария, является дорогой местного значения, то и ущерб следует взыскать с администрации Уфы.

Майя Иванова

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