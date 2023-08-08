Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает о романе князя с итальянской певицей и о том, кто помешал их браку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александровский С.Ф. Фото: Александровский С.Ф.

Санкт-Петербург сегодня, улица Чайковского, дом 44-46 — особняк князей Барятинских. Одно время здесь проживала их родственница — княжна Мария Мещерская, у которой был страстный роман с будущим императором Александром III. Он даже собирался жениться, но ее в спешном порядке отправили за границу и выдали замуж.

Прославился также своей страстью еще один Александр — молодой князь Барятинский. В то время в Петербурге выступала известная своей красотой певица из парижского «Фоли-Бержер», итальянка Лина Кавальери. Уже тогда ее называли первой красавицей Европы. Князь влюбился до потери сознания: он рухнул в обморок, когда встретился с ней взглядом на великосветском балу.

«Вот видите, какую шутку сыграло со мной сердце…»,— сказал он Лине, придя в себя. А уже через неделю Питер аплодировал их роману. Они его не скрывали. Саша, как она его называла, осыпал ее драгоценностями. Недаром газетчики называли их отношения бриллиантовыми. Князь попытался занять денег даже у царя, и тот охотно дал их другу детства.

Но вот когда речь зашла о браке, император да и семья Саши были непреклонны. Слишком велика разница между русским князем и певичкой, начинавшей карьеру в бедном кафе на римской площади Навона. Князя, как водится, женили. Он потом просил жену одеваться, как Лина, быть похожей на нее во всем. Супруга даже брала уроки вокала…

Сеньорита же Кавальери позже стала, как бы сейчас сказали, иконой стиля для всего мира. Ее портреты печатались миллионными тиражами, репортеры ловили каждое ее движение. Даже на шоколадках известного кондитера Абрикосова имелось ее изображение. О ней наряду с театральными постановками и мюзиклами сняли два фильма. В одном ее сыграла Грета Гарбо, в другом — Джина Лоллобриджида.

Несмотря на сотни предложений руки и сердца, она не выходила замуж, пока жив был ее Саша. Князь умер в 1910 году от сердечного приступа в Италии. Кавальери же во время Второй мировой работала медсестрой, ей было почти 70 лет, и погибла она от удара бомбы…