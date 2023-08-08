48,1 миллиона тонн составил новый прогноз экспорта пшеницы РФ в 2023/24 сельхозгоду от агентства «Совэкон» — он повышен с 47,2 млн тонн. И это самый оптимистичный прогноз на рынке: агентство ИКАР ждет экспорта в 47,5 млн тонн пшеницы, как и Минсельхоз США, Мировой совет по зерну — 45,2 млн тонн, российский Минсельхоз называл только прогноз общего зернового экспорта из РФ — 55 млн тонн («Совэкон» оценивает его в 59,1 млн тонн, ИКАР — в 61 млн тонн). Ранее Минсельхоз фиксировал спад рентабельности производителей зерна за год вдвое, в том числе из-за роста транспортных расходов и дисконтов из-за военной операции на Украине.