Бизнес в Jet

На продажу выставлен развлекательный комплекс Jet по улице Пушкина в Уфе площадью 2,7 тыс. кв. м, расположенная по соседству автомойка и земельный участок под ними площадью 4,3 тыс. кв. м. Стоимость объектов составляет 588 млн руб. Опрошенные «Ъ-Уфа» эксперты в сфере недвижимости полагают, что стоимость продажи активов завышена. По их мнению, жилой дом построить на участке невозможно, а редевелопмент имеющегося здания будет слишком дорогим.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В Уфе выставили на продажу один из старейших в городе развлекательных комплексов — Jet, расположенный на улице Пушкина. Соответствующее объявление опубликовано на портале «Авито». На трех этажах комплекса имеются ресторан, залы караоке, боулинг и танцпол. На территории общей площадью 4,3 тыс. кв. м также размещены беседки и бассейн (работают в теплое время года), а также автомойка, указано в объявлении. Общая площадь здания — 2,7 тыс. кв. м. Объект описан как «уникальное отдельно стоящее здание, расположенное в центре города» со своей котельной и возможностью достроить еще два этажа, увеличив площадь до 4 тыс. кв. м.

Цена зданий развлекательного комплекса, автомойки и земельного участка под ними заявлена в 588 млн руб. Продавец отмечает, что не намерен снижать стоимость объекта, при этом гарантирует юридическую чистоту сделки. Решение продать клуб принято в связи со сменой места жительства, следует из описания объекта продажи.

Развлекательный комплекс Jet был построен и открыт в 2006 году. Владельцами являются Дмитрий Валеев и его сыновья — Олег и Егор. Связаться с ними вчера не удалось.

Как следует из открытых источников, в 2021 году Дмитрий и Олег Валеевы судились с министерством земельных и имущественных отношений Башкирии за право выкупа земельного участка под развлекательным комплексом. Предприниматели предложили министерству выкупить у него арендованный участок за 1,16 млн руб., но собственник земли был готов продать ее за 11,6 млн руб. Ленинский райсуд Уфы отказал господам Валеевым в удовлетворении иска об обязании заключить договор купли-продажи в их редакции. В июне 2022 года Верховный суд Башкирии отменил решение суда первой инстанции, удовлетворив иск предпринимателей.

В Уфе уже третий год на продажу выставлен ночной развлекательный комплекс Hefner, расположенный по проспекту Октября. Стоимость трехэтажного здания общей площадью 900 кв. в 2020 году оценивалась в 98,5 млн руб. По данным «Авито» здание по-прежнему находится в продаже. Кроме него, указано в объявлении, реализуются еще два рядом стоящих двухэтажных здания общей площадью около 456 кв. м. Стоимость объектов — 95 млн руб.

Опрошенные «Ъ-Уфа» эксперты считают цену Jetа завышенной, поэтому, по их мнению, поиски покупателя могут затянуться.

Генеральный директор сети агентств недвижимости «Эксперт» Елена Андреева назвала заявленную стоимость активов очень высокой. «Объект является уникальным, в нем может работать развлекательное заведение того же формата, тем более что за «ковидные» годы подобных клубов в Уфе практически не осталось. Земля в собственности — это хорошо, но приобретать объект только из-за одного участка нецелесообразно, здание нужно использовать исходя из его конструктива, — отмечает она. — Вопрос также в том, учтено ли в цене оборудование, которое сейчас достаточно дорогое, и как собственник обосновывает эту цену».

Эксперт по коммерческой недвижимости Анатолий Крупник уверен, что оправдать высокую стоимость участка невозможно. «Участок не такой большой, надо строить этажей 50 — и то вряд ли»,— отмечает эксперт.

Руководитель компании «Аналитика девелопмент» Ярослав Андрющенко отмечает, что уникальным объект считает лишь тот, кто его продает. Для продажи одним лотом цена слишком завышена, а участок слишком мал для продажи в качестве площадки под строительство жилого дома. «Если рассматривать редевелопмент объекта в офисный, то 200 тыс. руб. за квадрат — это много, а ведь нужно будет вложить еще в сам редевелопмент. Достроить один-два этажа — эту историю сюда пока не привяжешь, поскольку в этом случае на руках собственника должно быть готовое обследование здания, а его нет. Получается, мы покупаем объект с ценой 200 тыс. руб. за метр, в который надо будет еще вложить, чтобы превратить в офис (как клуб я его сразу не рассматриваю, иначе можно продавать целую вечность). Как объект для сноса, чтобы освободить участок для многоквартирного дома, он тоже не интересен: сам участок маленький, даже свечку будет трудно воткнуть. Во-вторых, строить там жилье не разрешат из-за близости заправочной станции»,— полагает господин Андрющенко. По его мнению, реальная стоимость объектов, для интереса со стороны потенциальных покупателей, должна быть в пределах 300 млн руб.

Наталья Балыкова