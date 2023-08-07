На Кубани детская футбольная команда попала в ДТП: погиб 15-летний подросток

В понедельник, 7 августа, в Брюховецком районе в результате столкновения маршрутки и грузовика погиб 15-летний подросток. В «Газели» ехали дети в Краснодар из Каневского района на соревнования по футболу, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю

Авария произошла на автодороге «Краснодар — Ейск» около 13:00. По предварительной информации, 46-летний водитель грузовика Mitsubishi Fuso выехал в запрещенном месте на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом.

«В автобусе пострадали двое 15-летних ребят, один подросток погиб в автомобиле скорой помощи»,— говорится в сообщении.

Тат Гаспарян

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