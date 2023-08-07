Суд приговорил фигурантов дела об отравлении 44 человек суррогатным алкоголем

Чкаловский районный суд Екатеринбурга вынес приговор семерым фигурантам уголовного дела о продаже суррогатного алкоголя, от употребления которого скончались 44 человека. Их признали виновными по ч. 3 ст. 238, п. «б» ч. 2 ст. 171.3 УК РФ, сообщила пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Гособвинители в ходе прений просили суд назначить обвиняемым наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет. В итоге суд приговорил шестерых обвиняемых мужчин к лишению свободы в колонии общего режима на срок от пяти лет шести месяцев до шести лет шести месяцев. Осужденную женщину приговорили к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

По данным следствия, с лета 2020 по осень 2021 года осужденные занимались в Екатеринбурге незаконным оборотом спиртосодержащей продукции. В сентябре 2021 года в нелегальный оборот ими была запущена партия спиртного, содержащая в большой концентрации метанол. В результате от употребления суррогата 44 человека погибли, а 7 — пострадали.

Пресс-служба СУ СКР по Свердловской области отметила, что в ходе расследования дел был проведен осмотр мест происшествий, допрошены более 100 свидетелей, проведены очные ставки, проверки показаний на месте, осмотры предметов.

Илья Смирнов, Екатеринбург