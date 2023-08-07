Издатель Dungeons & Dragons запретил использовать ИИ для рисовки героев

Компания Hasbro, издающая игру Dungeons & Dragons (D&D), запретила художникам использовать искусственный интеллект (ИИ) при создании образов персонажей, сообщает Associated Press (AP).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Wizards of the Coast Фото: Wizards of the Coast

Поводом для запрета стала работа одного из художников, сотрудничавшего около десяти лет с подразделением D&D Beyond, которое занимается выпуском физического и цифрового контента для Dungeons & Dragons.

«Сегодня нам стало известно, что художник использовал ИИ при создании художественного образа одного из персонажей к выходу предстоящей книги… Мы работали с этим художником с 2014 года… И несмотря на то, что мы не знали о решении художника воспользоваться ИИ при создании вышеупомянутого персонажа, мы обсудили с ним этот вопрос, и он впредь не будет пользоваться ИИ при работе над фэнтезийными персонажами»,— говорится в заявлении D&D Beyond в X.

Компания также заявила, что пересмотрит собственные правила сотрудничества с художниками и укажет в них запрет на использование ИИ.

Кирилл Сарханянц