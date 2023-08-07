Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Издатель Dungeons & Dragons запретил использовать ИИ для рисовки героев

Компания Hasbro, издающая игру Dungeons & Dragons (D&D), запретила художникам использовать искусственный интеллект (ИИ) при создании образов персонажей, сообщает Associated Press (AP).

Фото: Wizards of the Coast

Фото: Wizards of the Coast

Поводом для запрета стала работа одного из художников, сотрудничавшего около десяти лет с подразделением D&D Beyond, которое занимается выпуском физического и цифрового контента для Dungeons & Dragons.

«Сегодня нам стало известно, что художник использовал ИИ при создании художественного образа одного из персонажей к выходу предстоящей книги… Мы работали с этим художником с 2014 года… И несмотря на то, что мы не знали о решении художника воспользоваться ИИ при создании вышеупомянутого персонажа, мы обсудили с ним этот вопрос, и он впредь не будет пользоваться ИИ при работе над фэнтезийными персонажами»,— говорится в заявлении D&D Beyond в X.

Компания также заявила, что пересмотрит собственные правила сотрудничества с художниками и укажет в них запрет на использование ИИ.

Кирилл Сарханянц

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...