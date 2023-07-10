Страны возвращают свои золотые резервы на фоне санкций против РФ

Все больше стран репатриируют золотые резервы из-за санкций, введенных против России и последовавшей за этим заморозке ее активов. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на данные опроса американской инвестиционной компании Invesco.

Данные исследования с участием центральных банков и суверенных фондов из нескольких стран свидетельствуют, что 68% опрошенных организаций хранят свои резервы в своих странах. В 2020 году этот показатель был на уровне 50%.

Reuters связывает такую тенденцию с заморозкой половины российских золотовалютных резервов в $640 млрд в рамках санкций. Так, один из участников опроса Invesco назвал золото «актива-убежища», который нужно «обезопасить».

Более 85% из 85 фондов национального благосостояния и 57 центробанков полагают, что инфляция в ближайшее десятилетие будет только расти. Около 80% из 142 участников исследования считают геополитическую напряженность главным риском в следующего десятилетия.

Кроме того, из-за геополитической напряженности некоторые центробанки стали чаще прибегать к диверсификации валют. При этои 7% опрошенных считают, что рост госдолга США негативно влияет на доллар, хотя большинство по-прежнему не видят ему альтернативы. Доля сторонников китайского юаня как альтернативы доллару упала до 18% с 29% по сравнению с годом ранее.

Анастасия Ларина