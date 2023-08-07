В ЦАР больше 95% граждан поддержали новую конституцию

Больше 95% избирателей Центральноафриканской республики (ЦАР) проголосовали за новую конституцию. Предварительные данные референдума, передает Reuters. Референдум прошел 30 июля, окончательные итоги будут подведены к 27 августа.

Новая конституция увеличивает срок полномочий президента ЦАР с пяти до семи лет. Снимается ограничение на число президентских сроков. Это позволит действующему главе государства Фостену-Арканжу Туадере выдвинуться на третий срок. Он возглавляет страну с 2016 года. Действующая конституция действует также с 2016 года.

Леонид Уварчев