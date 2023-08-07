Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Что такое «Инэнерджи»

Контекст

ООО «Инэнерджи» основано в 2013 году и долгие годы было известно на рынке как «стартап в области водородной энергетики». В частности, с 2016 года структура компании ООО «НИЦ "Топаз"» стала резидентом «Сколково» и занималась разработкой топливных элементов, получив более 5,7 млн руб. поддержки, говорится на сайте «Сколково». Фонд НТИ впервые вошел в капитал «Топаза» в 2020 году, получив долю 12,9%, и к 2023 году увеличил пакет до 27,47%. В 2022 году выручка компании составила 670 тыс. руб., валовая прибыль — 352 тыс. руб., а чистый убыток — 1,08 млн руб.

В 2021 году на фоне растущей популярности водородной энергетики разработками «Инэнерджи» заинтересовалась госкорпорация «Роснано». Структура «Роснано» ООО «Водородная энергетика» вошла в капитал «Инэнерджи» 18 февраля 2022 года, получив 15% в компании. Но летом 2022 года после введения санкций РФ фактически потеряла западные рынки сбыта водорода. Весной 2023 года «Роснано» вышло из проекта «Инэнерджи». С 5 апреля новым акционером компании стал Газпромбанк через ООО «Н2 Инвест» (структура ЗПИФ «Газпромбанк — Долгосрочные инвестиции»). Пакет «Н2 Инвест» — 25,1%, остальные 74,9% «Инэнерджи» принадлежат Алексею Кашину и находятся в залоге у «Н2 Инвест». «Инэнерджи» не публиковало отчетность за 2021–2022 годы.

В России сейчас нет ни одного серийного производителя литий-ионных батарей в полном цикле и по собственной технологии. Крупнейшим игроком может стать «Росатом», который к 2025 году планирует построить гигафабрику полного цикла в Калининграде по южнокорейской технологии примерно за 50 млрд руб. В «Инэнерджи» говорят, что ведут собственные разработки в области электрохимических источников энергии более десяти лет, а последние годы «активно развивают направление СНЭ на основе металл-ионных технологий (литий и натрий) и проточных редокс-накопителей энергии», говорит Алексей Кашин.

В «РусГидро» рассказали “Ъ”, что испытывают один проточный накопитель на 30 кВт•ч от «Инэнерджи» в составе опытного образца гибридного накопителя. После опытной эксплуатации планируется подтверждение расчетных параметров и устранение недочетов, а затем накопитель должен пройти испытания в реальных условиях. В «Россетях» сказали “Ъ”, что одна из их дочерних компаний установила семь СНЭ от «Инэнерджи» суммарной энергоемкостью 490 кВт•ч. Накопители обеспечивают бесперебойное энергоснабжение социально значимых объектов и надежность работы сети в часы пиковых нагрузок.

В России есть много лабораторных разработок технологий СНЭ, но их еще надо «доводить до ума», говорят источники “Ъ” на рынке. Главная сложность — масштабирование разработки и создание полноценной технологии промышленного серийного производства, подтверждает Михаил Лифшиц, председатель совета директоров РОТЕК (владеет производителем систем накопления ТЭЭМП). Кроме того, многие материалы для производства накопителей в РФ не локализованы (включая тонкую перфорированную алюминиевую фольгу для нанесения катода и анода и специальные полимерные пленки), поэтому приходится покупать их в дружественных странах. Сложности также могут возникнуть при производстве катодных и анодных материалов необходимого качества.

Полина Смертина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...