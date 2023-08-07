Что такое «Инэнерджи»

ООО «Инэнерджи» основано в 2013 году и долгие годы было известно на рынке как «стартап в области водородной энергетики». В частности, с 2016 года структура компании ООО «НИЦ "Топаз"» стала резидентом «Сколково» и занималась разработкой топливных элементов, получив более 5,7 млн руб. поддержки, говорится на сайте «Сколково». Фонд НТИ впервые вошел в капитал «Топаза» в 2020 году, получив долю 12,9%, и к 2023 году увеличил пакет до 27,47%. В 2022 году выручка компании составила 670 тыс. руб., валовая прибыль — 352 тыс. руб., а чистый убыток — 1,08 млн руб.

В 2021 году на фоне растущей популярности водородной энергетики разработками «Инэнерджи» заинтересовалась госкорпорация «Роснано». Структура «Роснано» ООО «Водородная энергетика» вошла в капитал «Инэнерджи» 18 февраля 2022 года, получив 15% в компании. Но летом 2022 года после введения санкций РФ фактически потеряла западные рынки сбыта водорода. Весной 2023 года «Роснано» вышло из проекта «Инэнерджи». С 5 апреля новым акционером компании стал Газпромбанк через ООО «Н2 Инвест» (структура ЗПИФ «Газпромбанк — Долгосрочные инвестиции»). Пакет «Н2 Инвест» — 25,1%, остальные 74,9% «Инэнерджи» принадлежат Алексею Кашину и находятся в залоге у «Н2 Инвест». «Инэнерджи» не публиковало отчетность за 2021–2022 годы.

В России сейчас нет ни одного серийного производителя литий-ионных батарей в полном цикле и по собственной технологии. Крупнейшим игроком может стать «Росатом», который к 2025 году планирует построить гигафабрику полного цикла в Калининграде по южнокорейской технологии примерно за 50 млрд руб. В «Инэнерджи» говорят, что ведут собственные разработки в области электрохимических источников энергии более десяти лет, а последние годы «активно развивают направление СНЭ на основе металл-ионных технологий (литий и натрий) и проточных редокс-накопителей энергии», говорит Алексей Кашин.

В «РусГидро» рассказали “Ъ”, что испытывают один проточный накопитель на 30 кВт•ч от «Инэнерджи» в составе опытного образца гибридного накопителя. После опытной эксплуатации планируется подтверждение расчетных параметров и устранение недочетов, а затем накопитель должен пройти испытания в реальных условиях. В «Россетях» сказали “Ъ”, что одна из их дочерних компаний установила семь СНЭ от «Инэнерджи» суммарной энергоемкостью 490 кВт•ч. Накопители обеспечивают бесперебойное энергоснабжение социально значимых объектов и надежность работы сети в часы пиковых нагрузок.

В России есть много лабораторных разработок технологий СНЭ, но их еще надо «доводить до ума», говорят источники “Ъ” на рынке. Главная сложность — масштабирование разработки и создание полноценной технологии промышленного серийного производства, подтверждает Михаил Лифшиц, председатель совета директоров РОТЕК (владеет производителем систем накопления ТЭЭМП). Кроме того, многие материалы для производства накопителей в РФ не локализованы (включая тонкую перфорированную алюминиевую фольгу для нанесения катода и анода и специальные полимерные пленки), поэтому приходится покупать их в дружественных странах. Сложности также могут возникнуть при производстве катодных и анодных материалов необходимого качества.

Полина Смертина