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Коммерсантъ FM
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Самарского замминистра здравоохранения арестовали на месяц

Железнодорожный районный суд Самары назначил меру пресечения заместителю министра здравоохранения Самарской области Асланбеку Майрамукаеву. Чиновника арестовали на месяц, до 4 сентября. Информацию «Ъ» подтвердил защитник господина Майрамукаева Андрей Карномазов.

По словам адвоката, замминистра обвиняют в мошенничестве организованной группой либо в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ два эпизода).

Полиция задержала Асланбека Майрамукаева 3 августа. Как тогда уточнили в пресс-службе регионального главка, расследование в областном минздраве связано с уголовным делом заместителя главного врача одной из больниц. По данным «Ъ», речь идет об уголовном деле бывшего заместителя главного врача Самарской областной больницы им. Середавина Алексея Ошуркова. Он заключал с компанией «Диэль» государственные контракты по завышенной цене (на более чем 50% выше рыночной), считает следствие. В отношении Алексея Ошкуркова возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Ани Айвазян, Самара

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