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Коммерсантъ FM
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Пожар на фабрике спортивных изделий «Леко» в Дмитрове локализован на площади 1,2 тысячи квадратов

Пожар в подмосковном Дмитрове на фабрике спортивных изделий «Леко» локализован на площади 1,2 тыс. кв. м, сообщили в ГУ МЧС по Мособласти. Сообщение о пожаре в нежилом здании в селе Синьково городского округа Дмитров поступило в 13:00.

«В 17:30 пожар локализован на площади 1,2 тыс. кв. метров»,— сообщили ТАСС в региональном МЧС. Сначала площадь возгорания составляла около 500 кв. м, затем увеличилась до 700 кв. м.

Возгорание произошло в помещении магазина по продаже спортивного инвентаря, сообщает прокуратура Мособласти. По данным из открытых источников, по адресу п. Синьково, 43 расположена фабрика «Леко».

Мария Федотова

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