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Дело против бизнесмена Олега Кана о создании ОПГ и контрабанде краба направлено в суд Владивостока

Генпрокуратура РФ направила во Фрунзенский райсуд Владивостока уголовное дело в отношении сахалинского рыбопромышленника Олега Кана, сообщили «Ъ» в прокуратуре Сахалинской области сегодня, 5 августа. В этот раз ему инкриминируются организация преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ), контрабанда в Японию, Китай и Южную Корею более 3 тыс. тонн живого краба на 2,6 млрд руб. и уклонение от уплаты таможенных платежей (ч. 4 ст. 194 УК РФ) и налогов (ч. 2 ст. 199 УК РФ) на сумму свыше 3,69 млрд руб.

Олег Кан

Олег Кан

Фото: фонд «Родные Острова»

Олег Кан

Фото: фонд «Родные Острова»

По версии следствия, Олег Кан с соучастниками в 2014–2019 годах поставлял стратегически важные морские биоресурсы за границу. При вывозе краб декларировался к поставке подконтрольным ему офшорным компаниям по одной цене, а в действительности отгружался по цене, значительно превышающей заявленную. Доходы фигурант пускал на финансирование деятельности принадлежащих ему компаний и созданного им преступного сообщества. Помимо этого, используя схему разделения единого крупного бизнеса на формально автономные организации и незаконно применяя систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей, предприниматель уходил от уплаты налога на прибыль и НДС.

5 февраля 2020 года Хабаровский краевой суд удовлетворил ходатайство следствия о заочном аресте Олега Кана, скрывающегося за границей. СКР обвинил его в организации убийства в 2010 году предпринимателя Валерия Пхиденко, который тоже занимался рыбным промыслом. В декабре 2022 года в Приморском краевом суде начался заочный процесс по обвинению Олега Кана в организации заказного убийства (ч. 3 ст. 33 и п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

По новому уголовному делу замгенпрокурора РФ Дмитрий Демешин подал иск о взыскании с обвиняемого в пользу РФ полученного от контрабанды преступного дохода в размере 4,2 млрд руб. Для обеспечения исковых требований и иных взысканий подвергнуто аресту имущество руководителя и участников преступного сообщества, а также юридических лиц на сумму более 5,3 млрд руб. Причиненный бюджетной системе ущерб, включая пени и штрафы, возмещен в ходе следствия в полном объеме в размере 5,3 млрд руб.

Олегу Кану грозит от 12 до 20 лет заключения. В отношении остальных находящихся в международном розыске участников преступного сообщества расследование продолжается.

Эрнест Филипповский, Хабаровск

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