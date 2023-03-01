Приморский крайсуд не подтверждает слухи о смерти «крабового короля» Кана

Приморский краевой суд, в производстве которого находится уголовное дело в отношении известного сахалинского рыбопромышленника Олега Кана, не обладает информацией о его смерти. «Официальной информации о смерти подсудимого, в том числе от представителей стороны защиты, в Приморский краевой суд не поступало. Рассмотрение дела продолжается в текущем режиме в стадии представления доказательств стороной государственного обвинения»,— говорится в сообщении крайсуда. Следующее судебное заседание назначено на 13 марта.

«Это чей-то преднамеренный вброс, у нас нет такой информации, работаем в штатном режиме»,— прокомментировал ГТРК «Владивосток» слухи о смерти клиента его адвокат Константин Трапаидзе.

Накануне несколько сахалинских Telegram-каналов сообщили о смерти Олега Кана якобы от рака поджелудочной железы. По данным одного из источников, Кан умер две недели назад в Лондоне и уже похоронен в Южной Корее.

Олег Кан — известный сахалинский предприниматель, «крабовый король», создатель нескольких крупных рыбодобывающих предприятий. Основными объектами их промысла были ценные водные биоресурсы: крабы, креветки и т. д. В 2014–2015 годах на фоне резкого роста курса доллара экспорт этих ресурсов, и без того достаточно маржинальный, стал приносить сверхприбыль. Ее владельцы бизнеса вкладывали в недвижимость, например арестованные ТЦ во Владивостоке.

5 февраля 2020 года Хабаровский краевой суд удовлетворил ходатайство следствия о заочном аресте Олега Кана, скрывшегося за границей. СКР обвинил его в организации убийства в 2010 году предпринимателя Валерия Пхиденко, который тоже занимался рыбным промыслом.

В декабре 2022 года в Приморском краевом суде начался заочный процесс по обвинению Олега Кана в организации заказного убийства (ч. 3 ст. 33 и п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Алексей Чернышев, Владивосток