Посол Сьерра-Леоне предложил России начать переговоры о безвизовом режиме

Посол Сьерра-Леоне в России Мохамед Йонгаво считает, что Фритауну и Москве стоит начать переговоры о введении безвизового режима между странами. По его словам, Сьерра-Леоне является одной из самых безопасных для туризма стран в Африке.

«Стоило бы провести переговоры по этой теме с российской стороной. Россияне могут получить визу уже по прибытии, прямо в аэропорту. Не нужно идти за ней в посольство. В Сьерра-Леоне безопасно на 99,9%. Наши граждане — одни из самых гостеприимных народов в мире»,— отметил господин Йонгаво, отвечая на вопрос о безвизовом режиме с Россией (цитата по «РИА Новости»).

Дипломат обратил внимание, что одной из причин, по которой россиянам стоит обязательно посетить Сьерра-Леоне,— пляжи. «Не думаю, что где-то в Европе могут быть такие пляжи. Это как раз та самая причина, по которой я всегда приглашаю россиян в Сьерра-Леоне. Пусть они увидят все это своими глазами»,— добавил он.

Для въезда в Сьерра-Леоне гражданам России требуется виза, которую можно оформить онлайн (заявитель получает визовое разрешение по электронной почте, а сам стикер вклеивается по прибытии), либо в консульстве страны в Москве, либо в консульствах и дипмиссиях в соседних африканских государствах. Выезжать и находиться на территории Сьерра-Леоне до 90 дней без виз могут владельцы дипломатических и служебных паспортов. Прямое авиасообщение между Москвой и Фритауном отсутствует.