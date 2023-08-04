Уфа вошла в топ-5 городов по длине велодорожек

Уфа на четвертом месте в топ-5 городов-миллионников для комфортной езды на велосипедах, по данным сервиса 2ГИС. В столице Башкирии общая протяженность велодорожек в парках и вдоль тротуаров составляет 52 км.

На первом месте по длине велодорожек находится Москва (405 км), на втором — Санкт-Петербург (140 км), на третьем — Екатеринбург (53 км), на пятом — Омск (36 км). На последнем, 16-месте среди городов-миллионников по длине велодорожек находится Воронеж (5 км).

В рейтинге по количеству велопарковок в городах-миллионниках Уфа на девятом месте (678). В Москве их 9,49 тыс., в Санкт-Петербурге — 8,1 тыс., в Екатеринбурге — 2,06 тыс. Меньше всего велопарковок в Красноярске (251). При этом среднее количество мест на парковке в Уфе — шесть. В Санкт-Петербурге их восемь, в Москве — семь.

Майя Иванова

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