Катамаран «Комета» возобновит перевозки пассажиров между Анапой и Геленджиком

С 5 августа судно на подводных крыльях «Комета» после длительного перерыва снова начнет регулярно курсировать между Анапой и Геленджиком. Как сообщает оператор перевозчика, маршрут возобновился благодаря сотрудничеству компании «Морские скоростные пассажирские перевозки» и оператора причальной инфраструктуры морпорта Анапы «Черноморские скоростные линии».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: сайт «Комета Экспресс» Фото: сайт «Комета Экспресс»

В августе и сентябре «Комета» ежедневно будет выполнять четыре рейса. Из Анапы судно будет отправляться в 9 и 14 часов, из Геленджика — в 12 и 18. Время в пути составит 1,5 часа.

Гендиректор ООО «Морские скоростные пассажирские перевозки» Алексей Сорокин отмечает, что маршрут позволит улучшить транспортную доступность курортов и разгрузить автодороги. Замгендиректора ООО «Черноморские скоростные линии» Рустам Рустамов заявил, что планируется развивать пассажирское морское сообщение между Анапой и другими курортами Краснодарского края и соседних регионов.

Татьяна Ручкина

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