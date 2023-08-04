Правительство утвердило перечень продукции из вторсырья для получения господдержки

Правительство утвердило перечень продукции из вторсырья, производители которой смогут получать государственную поддержку с 1 марта 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

В перечень в том числе попали различные виды цемента и бетона, строительные смеси, биотопливо, изделия из стекловолокна и пластмасс, картон и бумага, минеральная вата, покрытия из резиновой крошки, резиновая плитка, мастики и герметики, кровельные и гидроизоляционные материалы.

Для получения господдержки в продукции должна содержаться минимальная доля вторсырья, она указана в перечне для каждого вида товара. Господдержка будет оказываться в рамках госпрограммы «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» и программы льготных займов Фонда развития промышленности.

Олеся Павленко