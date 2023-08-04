Минтранс Татарстана предлагает установить кондиционеры в автобусах за счет роста стоимости проезда на 30%

Миндортранс Татарстана проводит в соцсетях опрос среди жителей Казани на тему установки кондиционеров в городских автобусах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

В частности, казанцам предлагается вариант с установкой кондиционеров и при этом ростом цен на проезд на 30%, вариант с сохранением тарифов и без установки оборудования, а также вариант с предусмотрением их установки при обновлении автопарка.

Отмечается, что сегодня, 4 августа, Минтранс Татарстана рассмотрел обращения граждан по вопросу установки кондиционирования в городском транспорте.

В министерстве напомнили, что в Казани планируется купить 263 больших автобусов со встроенной системой кондиционирования.

"Ъ-Казань"