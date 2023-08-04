Арестован совладелец строительной компании «Инициатива» Ильдар Мукаев

Советский райсуд Уфы до 3 октября арестовал 68-летнего руководителя и учредителя ООО «Строительное предприятие "Инициатива" ОАО КПД» Ильдара Мукаева. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Господин Мукаев отправлен в уфимское СИЗО №1. Также наложен арест на его имущество и счета в размере 240 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, руководство ООО «Нефтяная финансово-строительная компания» (НФСК) и «Инициативы» с 2016 по 2018 годы незаконно заключило с 23 гражданами договоры инвестирования при строительство дома в квартале улиц Владивостокской, 8 Марта, Киекбаева и Революционной, а затем похитило полученные от них более 40 млн руб.

В настоящее время по уголовному делу проходят трое человек. Помимо господина Мукаева, фигурантами расследования являются бывший директор НФСК Владимир Безруков и учредитель компании Рамиль Киньягулов. Их имущество также арестовано судом.

Влада Шипиова

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