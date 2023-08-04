ИГ заявило об убийстве своего лидера

Террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) объявила, что ее главарь Абу аль-Хусейн аль-Хусейни аль-Кураши был убит. На его место назначен Абу Хафсан аль-Хашими аль-Кураши, сообщает Reuters со ссылкой на заявление группировки.

ИГ утверждает, что ее лидера застрелили в ходе столкновений с террористической группировкой «Хейат Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ), члены которой пытались взять его в плен в сирийской провинции Идлиб. Когда это произошло, неизвестно, другие подробности не приводятся.

Абу аль-Хусейн аль-Хусейни аль-Кураши был объявлен лидером ИГ в конце 2022 года после того, как его предшественник Абу аль-Хасана аль-Хашими аль-Кураши был ликвидирован военными США. По данным Reuters, террорист подорвал себя, когда попал в окружение. Президент Турции Тайип Эрдоган в апреле 2023-го сказал, что турецкая разведка ликвидировала Абу аль-Хусейна аль-Кураши в ходе операции в Сирии.

Лаура Кеффер