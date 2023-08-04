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Китайские автомобили наращивают долю

в каршеринговых сервисах города

Сервисы каршеринга выводят на петербургский рынок новые автомобили, в основном китайского производства. Последним из основных игроков об обновлении и пополнении парка сообщил «Яндекс Драйв», заявив, что к сентябрю увеличит в городе число машин на 600 единиц. По словам экспертов, это составит примерно 17% от всего автопарка сервиса. В целом аналитики фиксируют рост спроса на каршеринг и отмечают продолжение тренда замены ушедших с рынка европейских, южнокорейских и японских автопроизводителей на китайские — в ряде сервисов китайские машины уже достигают 20% автопарка. Кроме того, активно началась закупка отечественных «Москвичей» (собранных из комплектующих китайского JAC).

Сейчас в Петербурге автопарк шеринговых сервисов насчитывает более 13 тыс. машин

Сейчас в Петербурге автопарк шеринговых сервисов насчитывает более 13 тыс. машин

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Сейчас в Петербурге автопарк шеринговых сервисов насчитывает более 13 тыс. машин

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

До сентября сервис каршеринга «Яндекс Драйв» пополнит свой парк в Петербурге 600 новыми автомобилями, сообщили в пресс-службе компании. В частности, будут представлены «Москвич 3», а также Geely Coolray и Chery Tiggo 4 Pro. «Закупка новых авто и моделей обусловлена продолжением поэтапного обновления парка сервиса во всех городах присутствия. На данный момент парк сервиса в Санкт-Петербурге насчитывает несколько тысяч машин»,— сообщили «Ъ-СПб» в пресс-службе компании, не уточнив, насколько в итоге обновится автопарк и какова будет доля китайских машин. Однако опрошенные конкуренты подтверждают, что это примерно 17% от всего автопарка сервиса в городе. Сегодня цены в базовой комплектации на «Москвич 3» составляют около 1,3 млн рублей, Geely Coolray и Chery Tiggo 4 Pro — около 2 млн рублей. Однако эксперты указывают, что каршеринговые сервисы приобретают автомобили у производителей со значительной скидкой, а потому покупка 600 автомобилей могла обойтись «Яндекс Драйву» ниже, чем 1,2 млрд рублей.

В начале июня «Ситидрайв» анонсировал пополнение парка автомобилей на 570 единиц. Сейчас общее число машин данного сервиса в Петербурге превышает 4 тыс. единиц. В этом году «Ситидрайв» также впервые добавил кроссовер «Москвич 3» в количестве 200 единиц и Haval Jolion в количестве 100 единиц. Модельный ряд представлен Chery Tiggo 7 Pro, Geely Coolray и Exeed LX.

«Мы регулярно пополняем парк и выводим на линию в Петербурге новые модели. В этом году мы уже вывели в Петербург около тысячи новых автомобилей, увеличив автопарк города более чем на 30%. Мы не собираемся останавливаться на достигнутом, и в ближайшие два месяца в наших планах вывести еще несколько сотен автомобилей в Санкт-Петербург. "Ситидрайв" стал одним из первых федеральных каршерингов, который начал сотрудничество с китайским автопромом еще осенью 2021 года. За это время китайские автомобили успели себя хорошо зарекомендовать, мы видим высокий спрос на них в Петербурге, поэтому будем продолжать расширять наше сотрудничество»,— заметили в «Ситидрайве».

Не планирует снижать темпы обновления парка и сервис «Делимобиль». Как уточнили в пресс-службе сервиса, за последний год было добавлено около 1,5 тыс. новых машин, среди которых Haval, Geely, Chery. «На данный момент в городе более 5200 машин. Авто от лучших китайских производителей составляют около 10%»,— сообщили в пресс-службе.

В апреле к основным игрокам присоединился московский сервис BelkaCar. В его парке около 300 автомобилей. Будет ли пополнение, в пресс-службе не прокомментировали. Пользователям доступны два варианта автомобилей: Kia Rio X-Line и Haval Jolion.

Эккперты говорят, что сейчас в Петербурге в автопарке шеринговых сервисов работают более 13 тыс. машин и потенциал роста рынка позволяет увеличить их число до 17–20 тыс. Александр Тимофеев, доцент кафедры информатики РЭУ имени Плеханова, отмечает, что каршеринги будут в дальнейшем наращивать автопарки, так как спрос на услугу большой. В том числе и среди пользователей старшего возраста, которые пересаживаются на арендное авто, так как затраты на содержание собственного автомобиля кратно выросли, а некоторые запчасти трудно приобрести. Кроме того, рост стоимости парковки в центре города неизбежно вынудит водителей чаше использовать каршеринг как альтернативу.

«Пользоваться арендованным автомобилем значительно дешевле, чем своим, если учесть все издержки, включая страховки и особенно плату за парковку в центре города. По этим причинам спрос на каршеринг и такси увеличивается»,— добавляет Дмитрий Марков, начальник отдела торговых операций ООО «ПТЦ», автор стратегий автоследования.

Эксперты замечают, что в среднем эксплуатация наиболее востребованных седанов составляет до четырех лет. Поэтому выбор компаний в пользу авто из Китая прагматичный. В дальнейшем, если геополитическая ситуация не выровняется, то на китайский автопром заменят бизнес-класс.

В январе в автопарках сервисов в целом по России доля китайских машин достигала 20–25% от общего объема, однако в Петербурге их доля была меньше. Как отмечают эксперты, доля китайских машин в автопарке некоторых сервисов каршеринга в Петербурге только сейчас достигла 20%. Дальнейшее обновление будет зависеть от геополитической обстановки, которую трудно предсказать.

Алла Михеенко

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