«Ростелеком»: Tele2 вошел в топ-3 российских мобильных операторов, обогнав «Билайн»

Мобильный оператор Tele2 (дочерний оператор «Ростелекома») по итогам первого полугодия 2023 года занял третье место по числу абонентов, следует из отчетности «Ростелекома». Тем самым он обогнал «Вымпелком» (бренд «Билайн»).

Абонентская база Tele2 и «Ростелекома» (виртуальный оператор на сети Tele2) выросла на 1,3% за год и составила 48,1 млн человек. Лидер по размеру клиентской базы мобильного бизнеса в России — МТС с 80 млн абонентов. Второе место занимает «МегаФон» (75,3 млн абонентов). Количество абонентов «Вымпелкома» сократилось до 44 млн пользователей.

Согласно отчетности, выручка «Ростелекома» за первое полугодие 2023 года выросла на 15% по сравнению с первым полугодием 2022 года, до 324,5 млрд руб. Чистая прибыль выросла на 18,1% относительно аналогичного периода годом ранее, составив 26,9 млрд руб.

Лусине Баласян