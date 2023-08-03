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Коммерсантъ FM
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«Ростелеком» и «Вымпелком» нарастили выручку во втором квартале 2023 года

Российский провайдер «Ростелеком» и телекоммуникационная компания «Вымпелком» представили финансовые результаты по МСФО за второй квартал 2023 года. Выручка «Ростелекома» по итогам апреля—июня увеличилась на 14% относительно аналогичного периода 2022 года, до 165 млрд руб. «Вымпелкома» — на 6,9%, до 73,8 млрд руб.

Выручка «Ростелекома» за первое полугодие 2023 года выросла на 15% по сравнению с первым полугодием 2022 года, до 324,5 млрд руб. Чистая прибыль провайдера за апрель—июнь снизилась на 24,3% в сравнении с тем же периодом 2022 года и составила 9,5 млрд руб. Чистая прибыль «Ростелекома» за первое полугодие 2023 года выросла на 18,1% относительно аналогичного периода годом ранее, составив 26,9 млрд руб.

Выручка «Ростелекома» в сегменте мобильной связи (представлен сотовым оператором Tele2) выросла на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составила 120,1 млрд руб. Абонентская база Tele2 и «Ростелекома» на конец 2022 года увеличилась на 13,1% в годовом сравнении и составила 48,1 млн абонентов.

Выручка ПАО «Вымпелком» во втором квартале 2023 года составила 73,7 млрд руб., увеличившись на 6,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сервисная выручка выросла также на 6,9%, до 68,1 млрд руб. Во втором квартале общая база мобильных абонентов «Билайна» (торговая марка ПАО «Вымпелком») составила 44 млн. Относительно результатов второго квартала 2022-го показатель сократился на 6,4%.

О планах развития отрасли до 2035 года — в материале «Ъ» «Телеком свяжут стратегически».

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