США ввели санкции против двух институтов и одного научного центра РАН

Министерство финансов США добавило в черный список Институт общей физики имени А. М. Прохорова (ИОФ) РАН, Казанский научный центр РАН и Институт физики твердого тела РАН, сообщается на сайте Минфина.

Под санкции также попали два российских контейнерных судна — Sasco Angara и Paramushir. Министерство утверждает, что они связаны с компанией «Сахалинское морское пароходство» (SASCO).

Кроме того, в санкционный список добавлен 59-летний гражданин РФ Анатолий Смолин, который, по информации Минфина, связан с компанией Vega Strategic Services. Расследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) утверждала в 2019 году, что так называется российско-украинская частная военная компания, которая якобы тренировала палестинскую группировку «Лива аль-Кудс», сторонников сирийского президента Башара Асада.

Господина Смолина CIT, ссылаясь на кипрский реестр компаний, называла директором ЧВК, а также одним из ее владельцев. Согласно информации в реестре, Анатолию Смолину принадлежала половина Vega Strategic Services, которая была ликвидрована в 2018 году. Кроме того, CIT утверждала, что господин Смолин — гражданин Украины.

Государственный департамент США еще 20 июля объявил о том, что указанные структуры РАН, контейнерные суда и Анатолий Смолин будут включены в санкционный список. Институт твердого тела РАН находится под ограничениями еще с сентября 2022 года.

Эрдни Кагалтынов