Бывшего работника нижегородской компании «Газпрома» снова судят за взятки

Нижегородский райсуд изучил доказательства по уголовному делу бывшего заместителя начальника отдела контроля исполнения договоров АО «Газпром Межрегионгаз Нижний Новгород» Алексея Комиссарова. Ему инкриминировали получение взяток от представителей компаний-потребителей газа с крупной дебиторской задолженностью перед структурой «Газпрома» и мошенничество с обманом одного из контрагентов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По фабуле дела в 2020-2021 годах подсудимый брал взятки за неправомерное продление договоров на поставку газа на льготных условиях с должниками. Деньги переводили безналичным расчетом и отдавали Алексею Комиссарову купюрами, о суммах договаривались в мессенджерах. В частности, подсудимый получал взятки от представителей нижегородского ООО «Тепловые сети» и ООО «Навашинский тепловой центр», полагает обвинение. Общая сумма взяток, по данным следствия, составила 585 тыс. руб.

Также за 220 тыс. руб. Алексей Комиссаров обещал руководству одной из компаний не взыскивать задолженность организации в судебном порядке, хотя это не входило в его полномочия, считают в СК РФ.

В октябре 2022 года Алексея Комиссарова уже осудили за взятки от представителей ООО «Промэнерго Лукино» по аналогичным эпизодам. Советский райсуд установил, что работник структуры «Газпрома» потребовал отремонтировать квартиру матери и обслужить автомобиль «Hyundai Santa Fe». У представителей ООО «Сухобезводнинское ЖКХ» он попросил 150 тыс. руб. за то, чтобы не включать компанию в реестр должников, с которыми поставщик газа регулирует споры в судебном порядке. Тогда ему назначили девять лет и шесть месяцев колонии строгого режима со штрафом 5,5 млн руб. В марте 2023 года апелляционная инстанция Нижегородского областного суда смягчила ему наказание до четырех лет колонии общего режима и штрафа 2 млн руб.

Владимир Зубарев