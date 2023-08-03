Бывший замглавы управления ГИБДД по Воронежской области пошел на повышение в Херсонскую область

Полковник полиции Алексей Дерусов ушел с поста замначальника управления ГИБДД по Воронежской области. Он «пошел на повышение в другой регион», рассказали «Ъ-Черноземье» в ГУ МВД по региону. По данным «Вести Воронеж», Анатолий Дерусов перешел на работу в Херсонскую область.

Должность замначальника воронежского управления ГИБДД с 1 августа занял Виталий Рыженин. Ранее господин Рыженин командовал отдельным батальоном ДПС по Воронежу.

Анатолию Дерусову 39 лет. Он окончил Воронежский институт МВД России. В 2002 году начал службу в должности участкового. Затем перешел на работу в региональную Госавтоинспекцию, занимал должности от начальника отделения до командира отдельного батальона дорожно-патрульной службы. В июне 2020 года был назначен на должность замначальника управления ГИБДД по Воронежской области.

Алина Морозова

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