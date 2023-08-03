Мишустин поддержал создание инновационного центра «Юнити Парк» в Югре

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о начале работы над проектом инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) «Юнити Парк» в Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом сообщили в пресс-службе правительства страны.

Согласно документу, в центре будут заниматься разработкой технологий в области энергетической безопасности, исследованиями в сфере медицины, а также созданием инженерных технологий и материалов, адаптированных к условиям Севера и Арктики. Большинство научных площадок будут располагаться в Сургуте.

К проектам ИНТЦ планируется привлекать частные и государственные компании. При этом инвесторам будут предоставлять земельные участки и объекты инфраструктуры на льготных условиях.

«Юнити Парк» — инновационный кластер развития науки и исследований. Общая площадь проекта составит порядка 67 га. На ней предполагается возведение более 590 тыс. кв. м различных площадей — жилье, университет, технопарк, медицинские центры, геномная лаборатория, спортивные объекты и центры детского творчества. Создание ИНТЦ поддержал президент Владимир Путин.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте