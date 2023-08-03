Путин ввел дополнительную выплату в 500 рублей для жителей осажденного Сталинграда

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении дополнительной выплаты для граждан, которые награждены знаком «Житель осажденного Сталинграда». Ежемесячно им будут дополнительно выплачивать 500 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин во время совещания 3 августа

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин во время совещания 3 августа

Фото: пресс-служба президента РФ

Почетным знаком «Житель осажденного Сталинграда» награждаются граждане, которые во время Сталинградской битвы с 23 августа 1942 года по 2 февраля 1943 года находились на территории города Сталинграда (ныне Волгоград).

По информации комитета социальной защиты населения Волгоградской области на конец марта, знаком «Житель осажденного Сталинграда» награждены 3997 человек. Для обладателей статуса предусмотрены, в частности, ежемесячная денежная выплата в размере 443 руб. и ежемесячная выплата для компенсации 50% расходов за услуги ЖКХ.

С 28 апреля на граждан, награжденных знаком «Житель осажденного Сталинграда», распространяется статус ветерана Великой Отечественной войны. Теперь для них предусмотрено право на одновременное получение двух пенсий, ежемесячные денежные выплаты и возможность улучшить жилищные условия за счет федерального бюджета.

Милена Костерева