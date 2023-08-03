Радий Хабиров поручил создать оперативный штаб по достройке мечети Ар-Рахим

Председатель Духовного управления мусульман Башкирии Айнур Биргалин сообщил в соцсетях, что глава Башкирии Радий Хабиров поручил компетентным органам в течение месяца изучить строительную документацию мечети-долгостроя Ар-Рахим в Уфе, провести оценку состояния объекта и создать оперативный штаб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

«Уже после выполнения всех задач Радий Фаритович лично объявит о решении продолжения строительства мечети и о примерных сроках его завершения»,— написал Айнур Биргалин.

Строительство Ар-Рахим, которая должна была стать самой высокой мечетью в Европе, было начато в 2007 году при первом президенте Башкирии Муртазе Рахимове (скончался в январе текущего года). С 2011 года единственным спонсором строительства был благотворительный фонд «Урал», который после отставки в 2010 году контролировал Муртаза Рахимов. Функции службы заказчика и генподрядчика на объекте выполняло аффилированное с Духовным управлением мусульман (ДУМ) Башкирии ООО «Алтын курай». В 2016 году, вложив в проект около 1 млрд руб., фонд заморозил финансирование из-за конфликта с ДУМ и «Алтын кураем». В марте текущего года из-за сильного ветра упал один из золоченых куполов минаретов.

Радий Хабиров неоднократно заявлял, что денег на достройку мечети в бюджете нет. Проект будет финансироваться на средства пожертвований.

Влада Шипилова

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