«Агроэко» не видит нарушений при строительстве свинокомплекса в Верхнемамонском районе Воронежской области

Свиноводческая группа «Агроэко», летом 2022 года начавшая строительство площадки в 8 км от села Осетровка Верхнемамонского района Воронежской области, не видит нарушений при его возведении. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили источники, близкие к компании.

Накануне глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за строительства свинокомплекса возле Осетровского плацдарма — места масштабных боев во время Великой Отечественной войны. Результаты расследования должны быть представлены главе ведомства.

Поводом для внимания господина Бастрыкина стал комментарий под именем Ольги Софриной, оставленный под одним из сообщений СКР. Госпожа Софрина утверждала, что строительство ведется возле земли, «пропитанной кровью бойцов». Но ранее проверки силовиков, в том числе воронежского управления СКР, не находили нарушений при возведении «Агроэко» свинокомплексов в Верхнемамонском районе, а губернатор Александр Гусев отмечал, что противники развития экономики района «хотят увязывать» стройку со «святыми вещами», что их «не красит».

Собеседник «Ъ-Черноземье» рассказал, что свиноводческий комплекс строится в 4 км от мемориала «Осетровский плацдарм»: «На территории расположения будущей площадки активные боевые действия не велись, что подтверждают в том числе историки-краеведы

В 2020 году по инициативе компании поисковым объединением проводились масштабные раскопки на территории участка. Результаты работ подтверждают: братских могил и воинских захоронений на территории площадки нет».

За четыре года с момента анонсирования строительства «Агроэко» проверяли уже «десятки раз», в том числе прокуратура и СКР, заметил собеседник «Ъ-Черноземье»: «Активное противодействие строительству ведется со стороны нескольких граждан, отстаивающих свои интересы». По его словам, в компании оценивают активность таких граждан в соцсетях в контексте «Агроэко» как «информационную провокацию», которая получит «законное заключение со стороны компетентных органов и в очередной раз подтвердит правомерность возведения площадки».

Олег Мухин