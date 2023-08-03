Петербуржцы стали чаще искать подработку

У петербуржцев с начала года на 10% вырос спрос на подработку, подсчитали в сервисе поиска работы HeadHunter Северо-Запад.

Согласно результатам опроса, ровно половина горожан готова выйти на вторую работу. Каждый десятый уже работает на двух работах более 1,5 лет. 40% опрошенных заявили, что в дополнительном заработке не нуждаются.

Больше всего хотели бы найти подработку специалисты из следующих сфер: наука и образование (62%), юриспруденция (59%), искусство и масс-медиа (58%).

За лето потребность в подработке выросла у медиков и фармацевтов (+10%), у работников сферы добычи сырья (9%), у представителей автобизнеса и общепита (6%).

Как сообщал ранее «Ъ-СПб», более 70% петербуржцев рассказали, что работают сверхурочно. Опрос о необходимости задерживаться на работе провели совместно Группа «Ренессанс страхование» и исследовательский центр Зарплаты.ру.