Церемонии вручения кинопремии «Ника» в 2023 году не будет

Торжественная церемония вручения национальной кинематографической премии «Ника» в 2023 году снова не состоится. Организаторы надеются, что смогут ее провести весной 2024 года. Об этом сообщил художественный руководитель премии Юлий Гусман.

«В этом году не будет точно, уже пропущены все сроки. Мы надеемся весной следующего года вернуться к прежнему формату. Надеемся, что весной снова сможем собраться и поздравить наших коллег с этой премией»,— сказал господин Гусман ТАСС.

Юлий Гусман добавил, что в 2023 году организаторы премии решили вручить статуэтки «Ники» лауреатам 2021 года, так как в 2022 году премия не проходила. «В 2021 году мы так и не вручили премии, был ковид и прочее. Поэтому в этом году мы решили назвать "Нику" "раздача долгов"»,— сказал он.

По его словам, премия за 2021 год уже была вручена художественному руководителю Театра Сатиры Александру Ширвиндту. Остальным лауреатам статуэтки вручат до конца года.

«Ника» — российская кинематографическая премия, которая вручается ежегодно за российские фильмы. Она была учреждена 1988 году по инициативе режиссера Юлия Гусмана. В 2020 году кинопремия была перенесена на 2021-й из-за пандемии коронавируса. В 2022-м церемонию вручения премии перенесли на 2023-й без объяснения причин.

Олеся Павленко