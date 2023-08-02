Связисты связались с капремонтом

ПАО «Ростелеком» проводит в Нижегородской области обследование технического состояния более трех тысяч многоквартирных домов. Изначально этот госкотракт, снизив стартовую цену вдвое, выиграл «Главленэксперт». Однако после переговоров с Госжилинпекцией победитель добровольно отказался от госконтракта, который по стартовой цене в 143 млн руб. достался «Ростелекому», оспаривавшему победу конкурента. В телеком-компании сообщили, что проекты в сфере ЖКХ стали их важнейшим направлением, и квалифицированные специалисты для работы у них имеются. До конца года мониторинг жилья должен быть завершен — его результаты помогут скорректировать региональную программу капремонта, которая в Нижегородской области хронически не исполняется. Инициатором проведения такого обследования домов стало правительство области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Планы по капремонту МКД скорректируют с учетом результатов обследования

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Планы по капремонту МКД скорректируют с учетом результатов обследования

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Госжилинспекция Нижегородской области (ГЖИ) попросила домоуправляющие компании информировать жильцов и обеспечить доступ в многоквартирные дома сотрудникам ПАО «Ростелеком» для совместного мониторинга жилья, предоставлять им паспорта домов и документы на системы газоснабжения, электроснабжения и лифты. Как следует из уведомления ГЖИ, 20 июня с «Ростелекомом» был заключен госконтракт, согласно которому компания в этом году должна провести обследование технического состояния 3025 многоквартирных домов в регионе по определенному перечню.

В ГЖИ рассказали, что обследованию подлежат многоквартирные дома, входящие в краткосрочную региональную программу капитального ремонта. Технический мониторинг поможет выявить приоритеты — какие именно виды работ на каких домах необходимо делать в первую очередь. «Были случаи, когда жители обращались с жалобой на неудовлетворительное техническое состояние дома, и мы настаивали на том, чтобы его включили в перечень обследуемых в этом году. Если собственники хотят, чтобы в их доме провели обследование в следующем 2024 году, рекомендуем им обратиться в министерство энергетики и ЖКХ. Окончательный перечень еще не утвержден, и у жителей есть такая возможность», — пояснили в жилищной инспекции.

Пока нижегородский фонд капремонта вынужден работать по адресной программе, в которой состояние домов и необходимость проведения тех или иных работ часто не соответствуют реалиям.

В мае тендер на техническое обследование трех тысяч многоквартирных домов, подлежащих капремонту, выиграло ООО «Главленэксперт» из Санкт-Петербурга. Эта организация вдвое снизила стартовую цену работ со 143 млн до 76 млн руб. «Ростелеком» как участник конкурса, оспаривал его итоги и жаловался в нижегородское УФАС на то, что у победителя нет соответствующего опыта и он не подтвердил свою квалификацию. Эту жалобу в антимонопольной службе признали необоснованной, однако ГЖИ по соглашению сторон расторгла договор с «Главленэкспертом» спустя три недели после его подписания.

Директор организации Сергей Шурухо не стал комментировать причины расторжения договора, сообщив, что с госзаказчиком они разошлись без претензий. Собеседник в областном правительстве утверждает, что первые проведенные обследования на домах показали недостаточный уровень победителя конкурса, поэтому в ГЖИ решили с ним мирно расстаться. После этого госконтракт был заключен с ПАО «Ростелеком» по начальной цене 143 млн руб. как со вторым учатником

Как сообщили в пресс-службе макрофилиала ПАО «Ростелеком», до конца года их сотрудники проверят все 3025 зданий, находящиеся в разных районах области, подготовят отчеты и сформируют электронный банк данных технического состояния многоквартирных домов. «Наши специалисты проводят обследование фундамента, перекрытий, фасадов, крыш, лестниц, подвальных помещений, лифтов, а также инженерных систем. Это необходимо, чтобы выявить дефекты и повреждения, оценить степень износа домов и определить необходимость проведения капитального ремонта», — пояснили в «Ростелекоме».

В компании добавили, что для проведения обследований жилья у них есть квалифицированные сотрудники. «Проекты в сфере ЖКХ стали стратегически важным направлением нашей деятельности, в компании создано отдельное профильное подразделение. Один из последних реализованных в этом году проектов — модернизация автоматизированной системы управления Фонда капремонта МКД Нижегородской области», — добавили в компании.

Итоги технического мониторинга домов в ГЖИ пообещали использовать для актуализации программы капитального ремонта многоквартирных домов. Кроме того, надзорный орган порекомендует домоуправляющим компаниям устранить те выявленные дефекты, с которыми они смогут справиться самостоятельно в рамках текущих ремонтов.

Как ранее писал «Ъ-Приволжье», из-за некорректно сверстанной в 2014 году долгосрочной программы капремонта нижегородский фонд хронически не выполняет ее этапы и испытывает дефицит средств. Например, в прошлом году программа капремонт в регионе была выполнена лишь на треть. Чтобы частично решить эту проблему и определить дома, требующие скорейшего ремонта, в областном правительстве решили выделить деньги на проведение обследований.

При этом фракция КРПФ критиковала выделение средств, считая, что для полноценного мониторинга большого объема домов их явно недостаточно.

Роман Кряжев