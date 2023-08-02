Минэкономики допустило размещение логистического хаба в Африке

Министр экономического развития Максим Решетников сообщил, что Россия изучает возможность размещения портового логистического хаба и грузовой базы на восточном побережье Африки как части коридора Север—Юг. Об этом он сообщил на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Решетников

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Максим Решетников

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По словам господина Решетникова, транспортные коридоры необходимы для развития торговли между Россией и странами Африки. Для поддержания частных инициатив российских компаний на континенте предлагается создать специальный инвестиционный фонд.

«Для выхода на африканские рынки российским компаниям необходимо обеспечить качественное административное сопровождение со стороны российских ведомств. Для этого предлагается: сформировать межправкомиссии со всеми странами, где есть перспективные проекты, перенаправить в Африку сотрудников посольств, торгпредств, экономических союзов из недружественных стран»,— сказал Максим Решетников.

Соглашение о создании международного транспортного коридора Север—Юг было подписано в 2000 году Россией, Индией и Ираном. Позже к проекту присоединились еще несколько стран. Транзит грузов из стран-участниц через российскую территорию в Европу по коридору Север—Юг в два раза короче морского маршрута через Суэцкий канал.