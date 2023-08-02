Прибыль AMD сократилась из-за низкого спроса на ПК

Американский производитель микрочипов AMD отчитался о падении выручки и прибыли по итогам второго квартала. Выручка компании по сравнению с прошлым годом сократилась на 18% — с $6,55 млрд до $5,36 млрд. А чистая прибыль рухнула на 94% — с $447 млн до $27 млн.

AMD объяснила снижение основных показателей падением продаж процессоров EPYC третьего поколения для дата-центров, которое не сумел возместить даже двукратный рост спроса на процессоры четвертого поколения. В результате выручка этого сегмента бизнеса компании упала на 11%, до $1,3 млрд. Куда хуже оказались продажи микрочипов для ПК — выручка этого сегмента сократилась на 54%, до $998 млн.

Впрочем, продемонстрированные результаты оказались чуть лучше прогнозов аналитиков, опрошенных Refinitiv. Те ожидали, что выручка AMD составит $5,31 млрд. Акции компании сразу после публикации отчетности выросли в цене на внебиржевых торгах на 3%, но затем котировки снизились, и сейчас акции торгуются лишь на 0,5% выше уровня закрытия торгов понедельника.

Кирилл Сарханянц