С градозащитников взыскали 70 тыс. рублей за помехи при сносе здания на Васильевском острове

Городской суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск застройщика Legenda к активистам, мешавшим сносу здания Манежа лейб-гвардии Финляндского полка на Васильевском острове. Семи градозащитникам предписано выплатить компании в общей сложности 70 тыс. рублей — по 10 тыс. руб. на каждого. Об этом сообщает паблик «Старый Петербург» в соцсети «ВКонтакте».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сообщество «Старый Петербург» в соцсети «ВКонтакте» Фото: Сообщество «Старый Петербург» в соцсети «ВКонтакте»

Ранее Куйбышевский районный суд отказал застройщику в возмещении судебных издержек в размере 1,5 млн рублей. Не согласившись с этим, компания оспорила определение в Горсуде. До этого судебная инстанция признала строительство на месте Манежа лейб-гвардии Финляндского полка законным. Активисты при этом утверждали, что строительная техника появилась на объекте накануне судебного заседания.

Снос исторического здания состоялся в апреле прошлого года. Комитет по охране памятников Петербурга занял сторону застройщика, определив, что бывший манеж не обладает достаточной историко-культурной ценностью.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что петербургская прокуратура возбудила уголовное дело на чиновников КГИОП из-за сноса исторических зданий, в том числе бывшего Манежа лейб-гвардии Финляндского полка. Также сообщалось об обысках у главы комитета Сергея Макарова, которого обвинили в превышении должностных полномочий.

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