В Перми открылся первый магазин федеральной сети FixZone

В Перми, в ТРЦ «Планета» открылся магазин федеральной сети низких цен FixZone, сообщает пресс-служба торгового центра. Отдел расположился на 1 этаже «Планеты». В ассортименте FixZone представлены чехлы и защитные стекла для телефонов, зарядные устройства, косметика, игрушки, автомобильные аксессуары, солнцезащитные и диоптрийные очки и прочее.

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FixZone является франчайзинговой сетью, которая продает товары по цене от 50 руб. FixZone насчитывает более 27 магазинов в 17 городах России – Великие Луки, Воронеж, Курс Липецк, Череповец и другие. Компания основана в начале 2019 года предпринимателями из Пскова. Как отмечается на сайте сети, помимо Перми, в ближайшее время сеть откроет первые магазины в Самаре и Чебоксарах.