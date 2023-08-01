Google обязали вернуть приложение «Столото» в магазин приложений

Арбитражный апелляционный суд Москвы оставил в силе решение, обязывающее Google разместить приложение «Столото» в Google Play, сообщил «Ъ» представитель компании. «Неисполнение решения суда после его вступления в законную силу грозит ответчику обязательствами по выплате неустойки: 100 тысяч рублей за каждый день неисполнения судебного акта с еженедельным увеличением этой суммы в два раза»,— отметили в «Столото».

В 2021 году АО «Технологическая компания "Центр"» (работает под брендом «Столото»), входящая в S8 Capital, подало в Арбитражный суд Москвы иск к Google (см. «Ъ» от 23 ноября 2021 года). Тогда компания требовала признать незаконным односторонний отказ от исполнения договора и обеспечить допуск приложения «Столото» к распространению в Google Play. В «Столото» тогда утверждали, что в Google Play «активно распространяются» пиратские приложения, и пользователи становятся жертвами мошенников, что подрывает доверие к государственным лотереям.

Юлия Юрасова