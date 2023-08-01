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На Байкале засняли редкое природное явление — белую радугу

Сотрудник ФБГУ «Заповедное Подлеморье» на Байкале в Бурятии заснял редкое природное явление — белую радугу. Как сообщает пресс-служба заповедника, фотографию удалось сделать на Ушканьих островах.

Фотограф Забайкальского национального парка Алексей Сватов снял на Ушканьих островах редкое природное явление – белую радугу

Фотограф Забайкальского национального парка Алексей Сватов снял на Ушканьих островах редкое природное явление – белую радугу

Фото: Алексей Сватов / Заповедное Подлеморье

Фотограф Забайкальского национального парка Алексей Сватов снял на Ушканьих островах редкое природное явление – белую радугу

Фото: Алексей Сватов / Заповедное Подлеморье

«Видел такое раньше лишь пару раз, но заснять не удавалось. В этот раз повезло, на островах почти двое суток стояли туманы, нерп не было видно, а радуга показалась напротив контрольно-наблюдательного пункта. Варишь обед, поднимаешь глаза, ждешь по привычке непроглядный туман, а там такое чудо»,— цитируются в сообщении впечатления фотографа Алексея Сватова.

Отмечается также, что белую радугу можно увидеть, если частицы воды в тумане меньше 25 микрон в диаметре. При большем размере частиц радуга выглядит в привычном, цветном виде.

Влад Никифоров, Иркутск

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