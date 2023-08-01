Свердловские депутаты ликвидировали два поселка в Гаринском районе

Депутаты законодательного собрания Свердловской области проголосовали за упразднение поселков Киня и Татька в Гаринском районе. Они утратили признаки населенного пункта и перспективы на дальнейшее развитие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гаринский район

Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ Гаринский район

Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ

«Постоянно проживающего населения нет, зарегистрированных или фактически проживающих граждан также нет. Дорожно-транспортная инфраструктура отсутствует, полностью отсутствует инфраструктура населенного пункта»,— пояснила председатель думы Гаринского городского округа Елена Артемьева.

В поселках нет инженерной коммуникации, электроснабжения, объектов социального и культурно-бытового назначения, торговли и жилищно-коммунальной инфраструктуры.

Поселки основали в 1950-х годах около колоний-поселений. Отток жителей начался после закрытия учреждений в Кине и Татьке: в 1989 и 1991 годах соответственно. В 2010 году в Кине проживала одна семья из трех человек, которая покинула поселок в 2017 году. Последний житель Татьки уехал в 1997 году, после чего ее территория заросла лесом.

Как рассказал «Ъ-Урал» содколадчик закона, председатель комитета по региональной политике и развитию местного самуправления Михаил Зубарев, в регионе периодически создают новые поселки, а упраздненные Киня и Татька существовали только на «бумаге».

«Мы не говорим про упразднение населенных пунктов, где живут люди. Это приведение документов в порядок. Что касается создания населенных пунктов — мы недавно создали поселок Новые Серьги. Там уже было сельское поселение, воинская часть передала муниципалитету земельные наделы, где жили сотрудники, и мы создали новый поселок», — рассказал господин Зубарев.

Василий Алексеев

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