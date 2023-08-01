Георгий Семененко вновь возглавит совет директоров Кировского завода

Председателем совета директоров ПАО «Кировский завод» будет вновь избран совладелец машиностроительного холдинга Георгий Семененко. Такое решение было принято 31 июля, сообщается на сайте раскрытия корпоративной информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Презентация на Кировском заводе производственной площадки Завода буровых технологий. Георгий Семененко - генеральный директор ОАО «Кировский завод». Архив «Ъ-СПб».

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Презентация на Кировском заводе производственной площадки Завода буровых технологий. Георгий Семененко - генеральный директор ОАО «Кировский завод». Архив «Ъ-СПб».

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В конце июня прошлого года господин Семененко покинул пост генерального директора предприятия. Он руководил холдингом с 2005 года, после смерти своего отца, Петра Семененко. Тот, в свою очередь, управлял машиностроительным заводом с 1987 года. Генеральным директором стал Сергей Серебряков, а Георгий Семененко был избран председателем совета директоров.

Согласно данным системы СПАРК, ПАО «Кировский завод» по итогам 2022 года показал большой убыток в 1,8 млрд рублей, при этом годом ранее холдинг имел чистую прибыль в размере 789,8 млн рублей. В то же время выручка от продаж за два последних года была практически на одном уровне (2022 — 2,6 млрд рублей, 2021 — 2,79 млрд рублей).

Алла Михеенко

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