Площадь особо охраняемых территорий в Татарстане увеличилась на 20%

За последние пять лет в Татарстане площадь особо охраняемых природных территорий увеличилась на 20%. Об этом на брифинге в Кабмине республики заявил глава госкомитета региона по биоресурсам Федор Батков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Петунин, Коммерсантъ Фото: Сергей Петунин, Коммерсантъ

«Только пять лет создано 13 охраняемых природных территорий — 95 тысяч гектаров добавилось плюсом к территории . То есть в динамике увеличилась площадь на 20%», — сказал чиновник.

В настоящее время в Татарстане особо охраняемые территории занимают 465 тыс. га или 7% от всей площади.

"Ъ-Казань"