Китай ограничил экспорт некоторых беспилотников и комплектующих

Сегодня, 31 июля, Министерство торговли Китая объявило о временном запрете на экспорт некоторых видов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), а также комплектующих к ним, включая некоторые двигатели, лазеры, коммуникационное оборудование и системы защиты от беспилотников. В числе прочего будет ограничен экспорт гражданских беспилотников большой дальности, способных летать за пределами видимости их операторов, находиться в воздухе дольше получаса, весящих больше 7 кг и имеющих возможность сбрасывать предметы на землю. Ограничения вступят в силу с 1 сентября. Китай является крупнейшим производителем гражданских беспилотников в мире.

В министерстве объяснили это решение соображениями национальной и международной безопасности. «Риск того, что некоторые продвинутые гражданские БПЛА могут быть переоборудованы под военные цели, постоянно растет»,— заявили в министерстве, подчеркнув, что Китай «всегда выступал против использования гражданских беспилотников в военных целях».

Яна Рождественская