Гендиректора компании осудят за мошенничество с жильем для Росгвардии

Нижегородский районный суд начал рассматривать уголовное дело о мошенничестве с контрактом Росгвардии на аренду квартир для военнослужащих, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции области. Восемь эпизодов противоправной деятельности вменили в вину генеральному директору коммерческой организации Елене Устиновой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

По фабуле дела подсудимая представила подложные документы на аукцион ведомства, получила список с адресами квартир, в которых проживали росгвардейцы, и составила договоры аренды между собственниками и компанией. Затем она подписала акты приема-передачи жилья, в котором уже жили военнослужащие, и направила Росгвардии счета на оплату переданных квартир. После этого подсудимая перечислила деньги на счета физлиц, создав видимость исполнения контракта.

Материальный ущерб ведомству следствие оценило в 11 млн руб. Подсудимая отказалась давать показания в суде и на предварительном следствии.

Владимир Зубарев