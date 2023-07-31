«Победа» запустит полеты между Москвой и Абу-Даби с 29 октября

Авиакомпания «Победа» (входит в ПАО «Аэрофлот») на официальном сайте открыла продажу билетов на рейс Москва (Внуково)—Абу-Даби. Полеты из Москвы в Абу-Даби начнутся с 29 октября 2023 года, сообщила пресс-служба компании. До этого авиакомпания организовывала полеты только в один город ОАЭ—Дубай.

Согласно сообщению «Победы», полеты будут выполняться четыре раза в неделю — по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.

Первый рейс в Дубай у «Победы» состоялся 28 января 2023 года, загрузка рейса составила 97 %. Полеты по этому маршруту выполняются четыре раза в неделю.